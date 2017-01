Modlitwą w rozłam

Pod hasłem "Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas" zaczerpniętymi z 2. Listu do Koryntian 5,14-20, od 18 do 25 stycznia obchodzony będzie Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

W całej Polsce chrześcijanie różnych wyznań będą odwiedzać świątynie bratnich Kościołów i wspólnie modlić o pełną i widzialną jedność chrześcijan.

W ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan niektóre Kościoły, diecezje czy miasta organizują jedno nabożeństwo, inne spotykają się każdego dnia. Jeszcze inne spośród tych ośmiu nabożeństw wybierają jedno, któremu nadają charakter obchodów centralnych, najczęściej w niedzielę.



Zgodnie z tradycją, podczas Tygodnia Ekumenicznego na nabożeństwa organizowane w świątyniach różnych wyznań, zapraszani są przedstawiciele bratnich Kościołów. Zwyczajem przyjętym w Polsce na nabożeństwach ekumenicznych, jest gościnna wymiana kaznodziejów.



Jak podkreśla w swoich materiałach na tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan niemiecka komisja przygotowawcza, w tym roku przypada rocznica 500 lat Reformacji, z tej myśli wyewoluował temat uroczystości. Po wielu dyskusjach Kościoły w Niemczech uznały, że najlepszym ekumenicznym sposobem upamiętnienia tego wydarzenia będzie Święto Chrystusa.



- Jeśli akcent zostanie położony na Jezusie Chrystusie i Jego dziele pojednania, jako centrum wiary chrześcijańskiej, wówczas wszyscy ekumeniczni partnerzy EKD (rzymscy katolicy, prawosławni, baptyści, metodyści, menonici i inni) będą mogli uczestniczyć w obchodach rocznicowych - czytamy w materiałach.



W swoich konspektach komisja przygotowawcza zaakcentowała szczególnie dwie sprawy - Z jednej strony będzie w nich obecna celebracja miłości i łaski Bożej, „usprawiedliwienie ludzkości jedynie przez łaskę”, odzwierciedlająca główną troskę Kościołów wyrosłych z Reformacji Marcina Lutra. Z drugiej strony, materiały powinny także podkreślić ból spowodowany późniejszymi głębokimi podziałami, które dotknęły Kościół, otwarcie ukazując i nazywając winę, i dając sposobność wykonania kroków w stronę pojednania.



Ostatecznie to adhortacja papieża Franciszka, w której użyto cytatu „Miłość Chrystusa przynagla nas”, doprecyzowała hasło tegorocznych obchodów brzmiące - "Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas". Zdanie z 2 Listu do Koryntian podkreśla, że pojednanie jest darem od Boga przeznaczonym dla całego stworzenia. Tekst ten wyznacza refleksje na osiem dni modlitwy, w których zostały rozwinięte wybrane treści teologiczne:



Dzień 1: Jeden umarł za wszystkich, dzień 2: Nie żyjemy już dla siebie, dzień 3: Już nikogo nie znamy według ciała, dzień 4: To, co dawne, przeminęło, dzień 5: Nastało nowe, dzień 6: Bóg pojednał nas ze sobą, dzień 7: Służba pojednania, dzień 8: Pojednani z Bogiem.