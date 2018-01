Kard. Koch: Podział wśród chrześcijan „największą przeszkodą dla ewangelizacji”

W artykule na łamach watykańskiego dziennika „L’Osservatore Romano” zwrócił on uwagę, że misja i ekumenizm „nawzajem się potrzebują i nawzajem się wspierają”. Przypomniał, że mówił już o tym Sobór Watykański II (1962-65) w swych konstytucjach: duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym (Gaudium et spes) i dogmatycznej o Kościele (Lumen gentium).

Opisany przez Vaticanum II ścisły związek misji i ekumenizmu stał się jeszcze istotniejszy „w obliczu epokowego wyzwania, wobec którego staje dziś chrześcijaństwo, jakim jest nowa ewangelizacja” – napisał szwajcarski kardynał kurialny. Wyjaśnił, że chodzi o próbę znalezienia nowych dróg dla głoszenia orędzia chrześcijańskiego we współczesnym społeczeństwie.

Autor artykułu podkreślił jednocześnie, że chrześcijanie nie powinni „zachowywać dla siebie” Ewangelii ani „wmuszać” jej innym. Ma to być przede wszystkim „obdarowywanie wiarą w pełnej wolności” i zapraszanie innych do przyjmowania tego daru. W związku z postępującą laicyzacją także Europa stała się ziemią misyjną – zauważył kard. Koch.

W swym obszernym materiale przedstawił też najważniejsze wydarzenia w ekumenizmie i w tym kontekście wyraził uznanie dla kolejnych papieży z Franciszkiem na czele, który „konsekwentnie kontynuuje dzieło nowej ewangelizacji”.

„Ewangelizacji potrzebny jest ekumeniczny klucz wiolinowy, jeśli jego melodia ma być nie kakofonią, lecz symfonią” – podkreślił przewodniczący watykańskiej dykasterii ekumenicznej w artykule z okazji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, obchodzonego w całym chrześcijaństwie w dniach 18-25 stycznia. Wyraził przy tym przekonanie, że jeśli Tydzień ten przysłuży się do tego, aby „misję i ekumenizm traktować jak bliźnięta”, wówczas będzie to istotny wkład do przygotowań obchodzonego w październiku miesiąca misyjnego.