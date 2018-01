W którym miejscu jesteśmy...?

W niedzielę 21 stycznia wieczorem w kościele mariackim w Katowicach odbyło się centralne nabożeństwo ekumeniczne z udziałem abp. Wiktora Skworca, który przewodniczył liturgii i bp. Mariana Niemca z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, który wygłosił homilię. W nabożeństwie uczestniczyli także przedstawiciele Kościoła ewangelicko-metodystycznego, Kościoła Chrystusowego, Kościoła baptystów czy Kościoła polskokatolickiego.

Hasło tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan brzmi “Prawica Twoja wsławiła się mocą”. To słowa z Księgi Wyjścia, z hymnu dziękczynnego wyśpiewanego po przejściu przez Morze Czerwone. Jesteśmy w drodze ekumenicznej – mówił bp Niemiec – ale w jakim punkcie tej ekumenicznej drogi się znajdujemy? Czy jeszcze jesteśmy w niewoli, spętani naszymi tradycjami, ułomnościami, uprzedzeniami? - pytał.

Gdzie jesteśmy? Czy przeszliśmy już przez Morze Czerwone? - Czasami wydaje mi się – mówił kaznodzieja – że rzeczywiście idziemy otoczeni wodami tych, którzy życzą ekumenizmowi jak najgorzej. Którzy nie wyszli z niewoli.

Nawet jednak jeśli przeszliśmy już przez morze, czeka nas daleka droga do budowania pokoju, o którym pisał prorok Izajasz: bez prześladowań, bez wyzysku, bez zniewolenia. Droga, na której to Pan jest naszą mocą. Niektórzy powołują się na Boga i jednocześnie uważają, że muszą wziąć sprawy w swoje ręce. Bóg wydaje im się zbyt miłosierny, zdaje się zbyt wiele chcieć. Używanie Boga do ideologii doprowadziło do wielkich nieszczęść – ostrzegał kaznodzieja.

We współczesnym świecie potrzeba odwagi składania świadectwa wiary - zauważył. A nasza wiara nie może być mdła. Wiara to nie siedzenie w ciemnym kościele, w wygodnym miejscu, to nie stąpanie po płatkach róż. Nasza mowa na codzień musi być stanowcza, a nasza postawa zdecydowana – mówił bp Niemiec.

O wspólnym świadectwie – tym możliwym, o świadectwie wspólnego działania - mówił na zakończenie liturgii abp Skworc. Nie pozostał na poziomie ogólników, podał dwie konkretne propozycje wspólnego działania. Jedna wystartuje już 30 stycznia: chodzi o pomoc dzieciom w Aleppo . Druga jest znacznie bardziej odległa: chodzi o wspólne przygotowanie oferty duszpasterskiej, każdy z Kościołów we własnym zakresie i według własnych możliwości, na Światowy Szczyt Klimatyczny, który odbędzie się w grudniu 2018 roku w Katowicach.

- Winniśmy to tym 35 tysiącom ludzi, którzy są oczekiwani w Katowicach, aby w tym szczycie uczestniczyć – mówił metropolita katowicki. - Dobrze będzie – dodawał - jeśli damy świadectwo takiego współdziałania ekumenicznego. Ale także tego naszego wspólnego działania na rzecz naszego wspólnego domu, którym jest ziemia. (...) Troska o ten wspólny dom to też może być przestrzeń wspólnego ekumenicznego działania, współdziałania i świadectwa – zakończył.