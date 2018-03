Ekumenicznie w królewskiej kaplicy

To miejsce na lubelskim zamku jest z różnych powodów wyjątkowe. Kościół Trójcy Świętej, nazywany Kaplicą Zamkową, jest jednym z najcenniejszych i najciekawszych zabytków sztuki średniowiecznej w Polsce i w Europie. To punkt, w którym spotkały się i współistnieją kultury Wschodu i Zachodu. We wnętrzu tej gotyckiej świątyni w 1418 r. wykonano bezcenne malowidła bizantyńsko-ruskie, które można podziwiać do dziś. Przez wieki było to miejsce modlitwy przebywających w Lublinie książąt i królów polskich, a potem więźniów osadzanych na zamku zamienionym w więzienie przez Rosjan podczas zaborów. Więzienie było tu także w czasie II wojny światowej i po niej aż do 1954 roku.

Dziś zamek to muzeum nie tylko chętnie odwiedzane przez turystów, ale także miejsce wielu znacznych wydarzeń w mieście. Jednym z nich było nabożeństwo ekumeniczne z udziałem trzech biskupów, abp. Stanisława Budzika, metropolity lubelskiego, abp. Abla, ordynariusza prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej, i bp. Jana Cieślara, ordynariusza ewangelicko-augsburskiej diecezji warszawskiej. Zapoczątkowało ono realizację programu "Lublin ekumeniczny. W stulecie odzyskania niepodległości (1918-2018)". Spotkanie, połączone było z promocją monografii naukowej: "Lublin. Miasto zgody religijnej. Ekumenizm w historii, teologii, kulturze" pod redakcją Sławomira Pawłowskiego SAC i Sławomira Jacka Żurka.

Książka jest zbiorem artykułów, napisanych przez czołowych specjalistów z kraju i zagranicy w zakresie teologii ekumenicznej i porównawczej, historii poszczególnych wyznań chrześcijańskich i ekumenizmu, przedstawionych podczas Kongresu Ekumenicznego jaki odbył się w Lublinie w 2017 roku.